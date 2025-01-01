Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 62
22 Min.Ab 12

Eine Mandantin hat einen schrecklichen Verdacht: Sie befürchtet, dass ihr Sohn seine Frau und sein Baby misshandelt. Lenßen und Partner ermitteln verdeckt im Restaurant des Sohnes und werden tatsächlich Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung des Paares. Danach hat die junge Mutter schwere Verletzungen. Ist der Sohn der Mandantin tatsächlich ein brutaler Schläger?

SAT.1
