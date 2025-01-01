Lenßen & Partner
Folge 64: Tödliche Hetzjagd
21 Min.Ab 12
Eine Mandantin ist überzeugt, dass ihr Freund, der als Wachmann arbeitet, illegale Sachen macht. Tatsächlich werden die Ermittler Zeugen eines Überfalls auf einen Geldtransporter. Lenßen und Partner gelingt es zunächst, den Raub zu vereiteln, doch als sie im Besitz des Geldkoffers sind, beginnt eine halsbrecherische Hetzjagd, bei der der Freund der Mandantin stirbt. Dann nehmen die Gangster die Ermittlerin und die Mandantin als Geiseln...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
