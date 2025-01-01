Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jagd auf ein Sexmonster

Folge 68: Jagd auf ein Sexmonster

23 Min.Ab 12

Eine Mandantin hat Angst um ihre Tochter. Sie wurde vor vier Jahren vergewaltigt und ihr Peiniger ist seit einer Woche wieder auf freiem Fuß. Nicht nur sie misstraut dem damaligen Täter, auch die Nachbarschaft ist unruhig und befürchtet einen Rückfall des Vergewaltigers. Sie wollen gegen den Perversen vorgehen. Dann bedrängt er die Tochter der Mandantin in einer Tiefgarage...

