Lenßen & Partner

Der Kinderfänger

SAT.1Staffel 8Folge 80
Der Kinderfänger

Der Kinderfänger

Lenßen & Partner

Folge 80: Der Kinderfänger

22 Min.Ab 12

Die Mandantin wurde von ihrem Sohn bestohlen. Sie hat Angst, dass er den Tod seines Vaters nicht verkraftet hat und das Geld für Drogen braucht. Die Ermittler observieren den Jungen, der tatsächlich in zwielichtigen Kreisen verkehrt. Er scheint von einem brutalen Drücker erpresst zu werden ...

