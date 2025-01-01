Lenßen & Partner
Folge 88: 6 Jahre auf der Flucht
23 Min.Ab 12
Die Mandantin ist seit sechs Jahren auf der Suche nach ihrem verschwundenen Sohn. Er hat einen Geldtransporter überfallen und ist deshalb untergetaucht. Dann hört die Mandantin seine Stimme im Radio und beauftragt Lenßen und Partner. Tatsächlich können die Ermittler den Sohn finden. Als sie mit ihm sprechen wollen, wird Sebastian von ihm und seinem Komplizen niedergeschlagen. Ist der Sohn der Mandantin ins kriminelle Milieu abgerutscht?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1