Lenßen & Partner

Einmal Ehehölle und zurück

SAT.1Staffel 8Folge 91
23 Min.Ab 12

Eine Familie hat große Geldprobleme. Als die Ehefrau ihren Mann auf die Schulden anspricht, rastet er aus - Hals über Kopf flüchtet sie zu ihrer Schwester. Die Ermittler observieren daraufhin den Ehemann und folgen ihm zu einem Straßenstrich. Hat die Familie Geldsorgen, weil der Mann zu Prostituierten geht?

SAT.1
