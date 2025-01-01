Lenßen & Partner
Folge 95: Nora Vermisst
22 Min.Ab 12
Ein Mädchen ist verschwunden. Die Ermittler stellen eine Prostituierte, die den Ausweis der Vermissten bei sich hat. Sie gibt an, die Papiere von ihrem Zuhälter bekommen zu haben. Doch ehe der Verdächtige das Versteck des Mädchens verraten kann, wird er lebensbedrohlich verletzt! Können die Ermittler das Entführungsopfer noch lebend befreien?
