Lenßen
Folge 25: Auf Leber und Tod
24 Min.Ab 12
Die todkranke Julia Brinks bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihr Mann Marco ist verschwunden. Er ist nicht zu dem OP-Termin aufgetaucht, bei dem er ihr einen Teil seiner Leber spenden wollte, um ihr Leben zu retten. Julia ist sich sicher, dass ihm etwas zugestoßen sein muss - und das, obwohl sie ihn erst seit ein paar Wochen kennt! Ist die junge Frau auf einen skrupellosen Heiratsschwindler hereingefallen, der auf ihr Erbe hofft?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1