Lenßen
Folge 32: Gefährliche Quittung
23 Min.Ab 12
Die beliebte Taxifahrerin Neda Sashani wird in ihrem Betrieb massiv gemobbt. Zerstochene Reifen, angedrohte Kündigungen und anonyme Anrufe machen ihren Alltag zur Hölle. Am Ende ihrer Kräfte bittet die junge Frau Ingo Lenßen und sein Team um Hilfe. Ermittler Karsten Grabowski schleust sich undercover als Fahrer in das Taxiunternehmen ein und findet schnell heraus, dass dieser Familienbetrieb nicht sauber ist. Als die Situation völlig eskaliert, müssen die Ermittler eingreifen.
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1