SAT.1Staffel 1Folge 33
Folge 33: Bodyguard

22 Min.Ab 12

Der reiche Bauunternehmer Adil Massaad aus Abu Dhabi wendet sich mit einem besonderen Auftrag an Ingo Lenßen: Er wünscht sich einen Bodyguard für seine aufsässige 16-jährige Tochter Abier. Die Ermittler übernehmen den Job, stellen aber fest, dass mehr hinter der Angelegenheit steckt als die Flausen eines übermütigen Teenagers. Abier wird entführt und als Druckmittel benutzt, um den Vater zu erpressen. Lenßen und sein Team müssen schnell handeln, denn die Täter sind bewaffnet ...

