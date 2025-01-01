Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen
SAT.1
Staffel 1
Folge 36
23 Min.Ab 12

Kiki, die junge Sängerin einer Punkband, bekommt unheimliche Drohungen. Ihre Mutter Nora Kleinschmidt hat panische Angst um ihre Tochter, doch die tut das als Kinderkram ab. Dann erhält die 18-Jährige eine SMS: Der anonyme Absender teilt ihr mit, dass sie auf ihrem anstehenden Konzert sterben wird! Als das Mädchen wenig später spurlos verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit! Werden die Ermittler Kiki rechtzeitig finden?

