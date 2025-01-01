Lenßen
Folge 40: Killer in Gefahr
23 Min.Ab 12
Doris Steinkohl fühlt sich verfolgt und bittet Ingo Lenßen, für ihre Sicherheit zu Sorgen. Die Ermittler beginnen mit der Observation und kommen schnell auf die Spur eines Stalkers. Doch um ihn zu überführen, fehlen bislang die Beweise. Der Rechtsanwalt und sein Team hängen sich an die Fersen des Verdächtigen und finden heraus, dass der Fall gefährlicher ist als zunächst vermutet. Bei dem Stalker handelt es sich nämlich um einen Auftragskiller ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1