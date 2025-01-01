Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Eine alte Geschichte

SAT.1Staffel 1Folge 44
Eine alte Geschichte

Eine alte GeschichteJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 44: Eine alte Geschichte

24 Min.Ab 12

Familienvater Thomas Harvester bittet Ingo Lenßen verzweifelt um Hilfe. Ein Stalker bedroht seit Wochen seine Familie - der Höhepunkt: ein Video, in dem seine Frau und seine beiden minderjährigen Töchter heimlich gefilmt wurden. Doch die Spur des Täters verläuft sich. Kommt der Stalker etwa aus dem Umfeld der Familie? Ein Motiv hätte beispielsweise der Ex-Freund der älteren Tochter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen