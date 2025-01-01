Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht mit Freundin Helena kann sich Lilly Arnold an nichts mehr erinnern. Das Schlimmste daran: Helena ist seitdem spurlos verschwunden. Ingo Lenßen und sein Team sollen der 17-Jährigen helfen. Die Ursache für ihren Gedächtnisverlust ist schnell gefunden: Jemand hat den beiden Freundinnen KO-Tropfen in ihre Getränke gekippt, um sie gefügig zu machen. Alles deutet darauf hin, dass Helena sich immer noch in den Fängen des Triebtäters befindet ...

