Lenßen
Folge 45: Böses Erwachen
23 Min.Ab 12
Nach einer durchzechten Nacht mit Freundin Helena kann sich Lilly Arnold an nichts mehr erinnern. Das Schlimmste daran: Helena ist seitdem spurlos verschwunden. Ingo Lenßen und sein Team sollen der 17-Jährigen helfen. Die Ursache für ihren Gedächtnisverlust ist schnell gefunden: Jemand hat den beiden Freundinnen KO-Tropfen in ihre Getränke gekippt, um sie gefügig zu machen. Alles deutet darauf hin, dass Helena sich immer noch in den Fängen des Triebtäters befindet ...
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1