SAT.1Staffel 1Folge 46
Folge 46: Wie Du mir, so ich Dir

23 Min.Ab 12

Martina Runge ist mit den Nerven am Ende und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Der Rosenkrieg zwischen ihr und ihrem Mann Holger ist nicht mehr auszuhalten und gipfelte jetzt darin, dass dieser ihr einen wertvollen Ring geklaut hat. Doch die Suche nach dem Schmuckstück gerät schnell in den Hintergrund, als ein Erpresserschreiben auftaucht: Der gemeinsame Sohn Patrick wurde entführt! Das Leben des Jungen ist in größter Gefahr! Wird es den Ermittlern gelingen, ihn rechtzeitig zu finden?

