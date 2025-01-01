Lenßen
Folge 52: Candy Diamond
24 Min.Ab 12
Fernfahrer Marco ist fassungslos: Seine Ex-Frau und Mutter des gemeinsamen sechsjährigen Sohnes dreht unter dem Pseudonym "Candy Diamond" Pornofilme! Panisch schaltet er Ingo Lenßen ein: Er möchte schnellstmöglich das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn. Ingo Lenßen will zunächst mit der jungen Frau sprechen und platzt mitten in ein Porno-Shooting. Wenig später der Schock: Der sechsjährige Finn-Niklas ist zusammengebrochen und zeigt keine Regung mehr ...
