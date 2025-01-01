Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Der Feind von nebenan

SAT.1Staffel 1Folge 61
Der Feind von nebenan

Der Feind von nebenanJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 61: Der Feind von nebenan

25 Min.Ab 12

Taxifahrer Patrick Benke hat ein stattliches Anwesen geerbt. Endlich können er und seine Frau dem Plattenbau den Rücken kehren und haben Platz für sich und ihre zwei Kinder. Doch nicht lange und die Polizei steht vor der Tür: Der 16-jährige Sohn Jeremy soll die Nachbarn beklaut haben! Tatsächlich wird in der Garage der Familie Diebesgut gesichert. Patrick Benke ist überzeugt: Die reichen Nachbarn wollen seine Familie vertreiben und haben ihnen die Sachen untergeschoben!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen