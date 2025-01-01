Zum Inhalt springenBarrierefrei
Griff in die Kasse

SAT.1Staffel 1Folge 65
Folge 65: Griff in die Kasse

23 Min.Ab 12

Supermarktkassiererin Martina Leitner ist verzweifelt: Sie wurde fristlos gekündigt, weil sie 6.000 Euro gestohlen haben soll. Die junge Frau beteuert ihre Unschuld, doch die Beweislage sagt etwas anderes; die Polizei hat die leere Geldkassette in ihrer Wohnung gefunden. Dass Martina schon einmal wegen Diebstahls vor Gericht stand, erhärtet den Verdacht. Ist die Kassiererin diesmal wirklich unschuldig? Doch dann bleibt die Frage, wer ihr so massiv schaden will ...

SAT.1
