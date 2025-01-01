Zum Inhalt springenBarrierefrei
50.000 für einen Mörder

SAT.1Staffel 1Folge 69
Folge 69: 50.000 für einen Mörder

24 Min.Ab 12

Geschäftsfrau Sandra Verbach hat im Internet ein Kopfgeld auf Armin Strucker ausgesetzt, den Mann, den sie für den Mörder ihrer 17-jährigen Tochter hält. Die Polizei fand den Mann bewusstlos neben dem toten Mädchen. Doch aufgrund einer Amnesie konnte man dem Verdächtigen nichts nachweisen. Die Mandantin ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass Armin Strucker ihre Tochter umgebracht hat. Ingo Lenßen und sein Team begeben sich auf eine gefährliche Suche nach der Wahrheit.

