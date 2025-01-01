Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Der Hochhausvergewaltiger

SAT.1Staffel 1Folge 71
Der Hochhausvergewaltiger

Der HochhausvergewaltigerJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 71: Der Hochhausvergewaltiger

25 Min.Ab 12

Die Frauen einer Hochhaussiedlung leben in Angst: Ein Vergewaltiger treibt in der Gegend sein Unwesen. Auch die 22-jährige Anna kann einer Vergewaltigung nur knapp entgehen und wendet sich panisch an Ingo Lenßen. Als es erneut zu einer Vergewaltigung kommt, führt die Spur zum Hausmeister der Siedlung. Offensichtlich hat er die Frauen heimlich gefilmt, doch ist er auch der Vergewaltiger? Es kommt zu einer Hexenjagd, bei der Lenßen und seine Ermittler zwischen die Fronten geraten.

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

