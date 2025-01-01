Lenßen
Folge 71: Der Hochhausvergewaltiger
25 Min.Ab 12
Die Frauen einer Hochhaussiedlung leben in Angst: Ein Vergewaltiger treibt in der Gegend sein Unwesen. Auch die 22-jährige Anna kann einer Vergewaltigung nur knapp entgehen und wendet sich panisch an Ingo Lenßen. Als es erneut zu einer Vergewaltigung kommt, führt die Spur zum Hausmeister der Siedlung. Offensichtlich hat er die Frauen heimlich gefilmt, doch ist er auch der Vergewaltiger? Es kommt zu einer Hexenjagd, bei der Lenßen und seine Ermittler zwischen die Fronten geraten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1