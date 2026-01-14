Die Spur fürt zur GarageJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 21: Die Spur fürt zur Garage
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Nachbar Brösecke beschwert sich bei Eddy über den Lärm in der Garage. Als Eddy ihm aber erklärt, daß Leonie, Ludwig und Lambert noch ganz liebe kleine, aber etwas zu laute Löwenkinder sind, ist der Nachbar so begeistert, daß er ihnen Spielzeug schenken und sie kennen lernen will.
