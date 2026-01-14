Zwei der allerbesten FreundeJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 22: Zwei der allerbesten Freunde
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Beo ist krank und Eddy und Paul Körner streiten sich darum, wer mit Leonie forschen darf. Daran ist Leonie aber nicht ganz unschuldig. Bis sich die beiden Streithähne wieder versöhnen, geht es ganz schön turbulent im Hause Lehmann zu.
