Leonie Löwenherz
Folge 25: Die Vernissage
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Tina ist als Hobbykünstlerin sehr erfolgreich, das findet zumindest Leonie. Aber leider sind ihre Werke nur im engsten Familienkreis bekannt. Also beschließt Leonie, ohne Tina einzuweihen, eine Vernissage mit Tinas Kunstwerken in der Garage von Lehmanns Haus zu veranstalten und lädt lauter fremde Leute ein. Da ist im Hause Lehmann natürlich ganz schön viel los.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0