Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026

Ernst hat es sich im Arbeitszimmer von Herrn Lehmann gemütlich gemacht und er hat auch ein paar Bilder abgehängt. Er ist gerade damit beschäftig Skizzen für seine neuen Projekte anzufertigen als dass Telefon klingelt und Gertrud sich für einen kurzfristigen Besuch in 15min. ankündigt. Gleich darauf kommt Leonie, die damit beschäftigt war Bilder auf dem Schrank zu verstauen, ins Zimmer und erfährt die Neuigkeit. Gleich darauf geht sie zu Karin, weil sie ja noch Aufräumen sollten, die reagiert sehr nervös darauf, da sie die Vermutung hat, dass Gertrud sie kontrollieren will, während Lehmann nicht da ist.

