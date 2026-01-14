Ein Geschenk von GertrudJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 29: Ein Geschenk von Gertrud
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Ernst hat es sich im Arbeitszimmer von Herrn Lehmann gemütlich gemacht und er hat auch ein paar Bilder abgehängt. Er ist gerade damit beschäftig Skizzen für seine neuen Projekte anzufertigen als dass Telefon klingelt und Gertrud sich für einen kurzfristigen Besuch in 15min. ankündigt. Gleich darauf kommt Leonie, die damit beschäftigt war Bilder auf dem Schrank zu verstauen, ins Zimmer und erfährt die Neuigkeit. Gleich darauf geht sie zu Karin, weil sie ja noch Aufräumen sollten, die reagiert sehr nervös darauf, da sie die Vermutung hat, dass Gertrud sie kontrollieren will, während Lehmann nicht da ist.
