Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Drachensteigen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Drachensteigen

DrachensteigenJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 34: Drachensteigen

20 Min.Folge vom 14.01.2026

Lambert und Ludwig sind fleißig am Drachen bauen, als Leonie bei ihnen in der Garage vorbei schaut. Da aber noch etwas Material fehlt schicken, die Brüder Leonie zu Ernst, damit sie von ihm das fehlende Bastelmaterial holt. Ernst ist gerade frustriert, weil er eine Absage vom Bauamt erhalten hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen