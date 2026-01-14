Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Weißt du, was hier los ist?

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Weißt du, was hier los ist?

Weißt du, was hier los ist?Jetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 35: Weißt du, was hier los ist?

23 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie vermisst Lehmann und überlegt, wie sie ihn dazu bewegen kann wieder heim zu kommen. Der Beo überredet sie zu einer Notlüge, und Leonie gibt ein Telegramm auf in dem steht, dass alle krank geworden sind und dass Lehmann schnell nach hause kommen soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen