Leonie Löwenherz
Folge 35: Weißt du, was hier los ist?
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie vermisst Lehmann und überlegt, wie sie ihn dazu bewegen kann wieder heim zu kommen. Der Beo überredet sie zu einer Notlüge, und Leonie gibt ein Telegramm auf in dem steht, dass alle krank geworden sind und dass Lehmann schnell nach hause kommen soll.
