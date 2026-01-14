Leonie Löwenherz
Folge 42: Das stinkende Paket
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Ernst füllt das benutzte Lösungsmittel, dass er zum Malen benötigt hat in eine leere Limoflasche und stellt es zu den anderen Reinigungsmitteln unter der Spüle. Danach verlässt er das Haus, weil er noch zu einem Kunden muss und anschließend soll er zum Einkaufen gehen. Karin stellt Leonie zur Rede, weil sie in ihrem Schmuckkästchen schwarze Schuhcreme gefunden hat, und nun will sie wissen ob das auf Leonies Konto geht.
Leonie Löwenherz
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0