Oh Tannenbaum

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Folge 43: Oh Tannenbaum

23 Min.Folge vom 14.01.2026

Auch im Hause Löwenherz werden Weihnachtsvorbereitungen getroffen. Dabei stellen sich viele Fragen: Wer schenkt was wem? Wie wird Karen’s Weihnachtsfestessen aussehen? Und gibt es vielleicht doch noch einen Überraschungsgast unterm Tannenbaum, der so ganz anders aussieht als in allen anderen deutschen Haushalten … ?

Studio 100 International
