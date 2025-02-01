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Letitcook, auch du kannst kochen

Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf mit knuspriger Käsekruste

just cookingStaffel 1Folge 39vom 01.02.2025
Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf mit knuspriger Käsekruste

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Folge 39: Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf mit knuspriger Käsekruste

9 Min.Folge vom 01.02.2025

Let it cook: Lecker und vegetarisch: Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf mit knuspriger Käsekruste

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