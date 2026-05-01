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Letitcook, auch du kannst kochen

Feines getrüffeltes Kartoffel-Sellerie-Püree

just cookingStaffel 4Folge 23vom 01.05.2026
Feines getrüffeltes Kartoffel-Sellerie-Püree

Feines getrüffeltes Kartoffel-Sellerie-PüreeJetzt kostenlos streamen

Letitcook, auch du kannst kochen

Folge 23: Feines getrüffeltes Kartoffel-Sellerie-Püree

7 Min.Folge vom 01.05.2026

Ein samtiges Püree aus Kartoffel und Sellerie, veredelt mit feinem Trüffelaroma.

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Letitcook, auch du kannst kochen
just cooking
Letitcook, auch du kannst kochen

Letitcook, auch du kannst kochen

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