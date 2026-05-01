Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Letitcook, auch du kannst kochen

Der schnellste und beste Schokokuchen überhaupt - perfektes Weihnachtsdessert

just cookingStaffel 4Folge 26vom 01.05.2026
Der schnellste und beste Schokokuchen überhaupt - perfektes Weihnachtsdessert

Der schnellste und beste Schokokuchen überhaupt - perfektes WeihnachtsdessertJetzt kostenlos streamen

Letitcook, auch du kannst kochen

Folge 26: Der schnellste und beste Schokokuchen überhaupt - perfektes Weihnachtsdessert

8 Min.Folge vom 01.05.2026

Ein unkomplizierter Schokoladenkuchen, der schnell vorbereitet ist und garantiert gelingt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Letitcook, auch du kannst kochen
just cooking
Letitcook, auch du kannst kochen

Letitcook, auch du kannst kochen

Alle 4 Staffeln und Folgen