Gebratene Jakobsmuscheln auf KürbispüreeJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 108: Gebratene Jakobsmuscheln auf Kürbispüree
10 Min.Ab 6
Let's Cook: Jakobsmuscheln mit Butternut Kürbis-Püree ist ein super spannendes Gourmet-Essen, mit dem ihr euch & eure Gäste begeistern werdet! Das Rezept ist leicht zu kochen, als Vorspeise und auch Hauptgang
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH