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Let's Cook

Diese Maronensuppe musst du kennen!

just cookingStaffel 1Folge 109vom 28.06.2025
Diese Maronensuppe musst du kennen!

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Folge 109: Diese Maronensuppe musst du kennen!

10 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6

Let's Cook: Ich zeige dir ein Maronensuppe Rezept, das mit einer ungewöhnlichen Zutat aufs nächste Level gehoben wird! Diese Suppe wirst du lieben, denn sie passt super zu Weihnachten & der kalten Jahreszeit.

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