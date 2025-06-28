Diese gesunde Pasta-Sauce ist überraschend gut!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 110: Diese gesunde Pasta-Sauce ist überraschend gut!
12 Min.Ab 6
Let's Cook: Dieses "Spaghetti Carbonara" Rezept, das ich gemeinsam mit @Ken kocht - gesunde Rezepte gezaubert habe, ist deutlich gesünder als die "deutsche" Carbonara mit Sahne. Sie ist vegan und super lecker!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH