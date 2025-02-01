Chicken Bowl mit Mango Salsa (exotisch!)Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 151: Chicken Bowl mit Mango Salsa (exotisch!)
14 Min.
Let's Cook: Goldbraunes Hähnchen, gebratene Bananen und eine feurig-fruchtige Mango Salsa machen diese Chicken Bowl zu einem Rezept, das du dir speichern wirst!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH