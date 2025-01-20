Einfacher Bohneneintopf mit viel ProteinJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 201: Einfacher Bohneneintopf mit viel Protein
8 Min.
Let's Cook: Dieser vegane Bohneneintopf ist mega lecker und ähnlich einfach wie ein Chili sin carne. Vollgepackt mit Proteinen und dazu knusprigen Grünkohl Chips on top!
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH