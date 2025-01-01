Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meal Prep Rezept für heiße Tage! Quinoa-Salat Bowl

just cooking Staffel 1 Folge 21
7 Min. Ab 6

Wenn es draußen richtig heiß ist, schmeckt diese Quinoa Salat Bowl besonders gut. Denn sie ist schnell gemacht, hält sich abgepackt mehrere Tage im Kühlschrank und schmeckt kalt besonders gut! Meal Prep Rezepte wie dieses sind super, wenn ihr für die nächsten Tage vorkochen möchtet. Dieser Quinoa Salat schmeckt am 2. und 3. Tag sogar noch besser, da alles gut durchgezogen ist. Ausprobieren!

