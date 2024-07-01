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Schnelles Pfannengericht & Smashed Potatoes

just cookingStaffel 1Folge 224vom 01.07.2024
Schnelles Pfannengericht & Smashed Potatoes

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Folge 224: Schnelles Pfannengericht & Smashed Potatoes

8 Min.Folge vom 01.07.2024

Let's Cook: 5 von 5 Punkte für dieses schnelle Alltagsgericht! Diese Zucchinipfanne mit Smashed Potatoes geht schnell und ist soooo lecker!

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