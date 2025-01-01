Mein Rezept für stressige Tage: Schupfnudeln mit PestoJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 34: Mein Rezept für stressige Tage: Schupfnudeln mit Pesto
7 Min.
Du kennst sie sicher auch, die Tage an denen man sich was leckeres kochen möchte, aber irgendwie keine Zeit dafür hat. Doch es gibt Hoffnung: Schupfnudeln mit selbstgemachtem Rucola Pesto kann man sich innerhalb von 10 Minuten zubereiten und schmecken fantastisch! Probier sie mal ;)
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH