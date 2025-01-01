Kartoffelpfanne | Einfach & RegionalJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 51: Kartoffelpfanne | Einfach & Regional
14 Min.
Let's Cook: Dieses saisonale Pfannengericht macht glücklich! Simple, regionale Zutaten die super miteinander harmonieren und eine leckere Kartoffelpfanne mit Pilzen ergeben. Minimalismus in der Küche. Wie einfach du dieses Rezept nachkochen kannst, zeige ich dir im Video!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH