Let's Cook
Folge 54: Chipotle Wraps
11 Min.
Let's Cook: Diese super leckeren Wraps mit selbstgemachter Chipotle Sauce sind mein Rezept des Monats! Eine geschmackliche Überraschung, mit der ich so gar nicht gerechnet habe, denn die Wraps werden lediglich mit Blumenkohl gefüllt und sind vegan. Das zeigt mal wieder, dass vegane Rezepte super lecker sein können!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH