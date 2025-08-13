Zum Inhalt springenBarrierefrei
Let's Talk About Sex

Sexuelle Blockaden & Traumata lösen: So klappt es!

krone.tvStaffel 2Folge 9vom 13.08.2025
Sexuelle Blockaden & Traumata lösen: So klappt es!

Folge 9: Sexuelle Blockaden & Traumata lösen: So klappt es!

26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Ein sexuelles Trauma oder eine Blockade kann die Sexualität ganz schön einschränken. Je nach Schweregrad ist eine solche Blockade selbst lösbar. Manchmal ist es schon eine Hilfe, sie überhaupt zu erkennen. Wie das klappt, darüber spricht Sexcoach Sandra Spick in der aktuellen Folge von „Let‘s talk about sex“ mit dem Paartherapeuten Manuel Harand.

