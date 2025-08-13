Sexuelle Blockaden & Traumata lösen: So klappt es!Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Sexuelle Blockaden & Traumata lösen: So klappt es!
26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
Ein sexuelles Trauma oder eine Blockade kann die Sexualität ganz schön einschränken. Je nach Schweregrad ist eine solche Blockade selbst lösbar. Manchmal ist es schon eine Hilfe, sie überhaupt zu erkennen. Wie das klappt, darüber spricht Sexcoach Sandra Spick in der aktuellen Folge von „Let‘s talk about sex“ mit dem Paartherapeuten Manuel Harand.
Genre:Dokumentation, Erotik, Wissenschaft, Talk
