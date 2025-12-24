Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 11vom 24.12.2025
59 Min.
Folge vom 24.12.2025

Eva Pölzl und Andreas Onea blicken gemeinsam auf Initiativen und Projekte, die "Licht ins Dunkel" unterstützt hat und über die wir im Dezember berichtet haben, zurück und kommen langsam, durch festliche Musik im Studio und Auftritte bekannter Stars und Würdenträger, in weihnachtliche Stimmung.

