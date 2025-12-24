Zum Inhalt springenBarrierefrei
Licht ins Dunkel

Weihnachtssingen für Licht ins Dunkel - Gemeinsam singen, gemeinsam helfen

ORF2Staffel 1Folge 12vom 24.12.2025
Weihnachtssingen für Licht ins Dunkel - Gemeinsam singen, gemeinsam helfen

Licht ins Dunkel

Folge 12: Weihnachtssingen für Licht ins Dunkel - Gemeinsam singen, gemeinsam helfen

109 Min.Folge vom 24.12.2025

Gemeinsam mit Stars wie Vincent Bueno, Nik P., Matakustix, Marc Pircher, Alle Achtung, Anna-Sophie und Monika Ballwein präsentierte die ORF Allstars Band die schönsten Weihnachtsklassiker. Die Liedtexte werden eingeblendet, damit Sie zuhause mitsingen können. So wird das Wohnzimmer zur Bühne, die Familie zum Chor und die Weihnachtsfreude zum gemeinsamen Erlebnis! Bildquelle: ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling

