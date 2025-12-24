Weihnachtssingen für Licht ins Dunkel - Gemeinsam singen, gemeinsam helfenJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Weihnachtssingen für Licht ins Dunkel - Gemeinsam singen, gemeinsam helfen
109 Min.Folge vom 24.12.2025
Gemeinsam mit Stars wie Vincent Bueno, Nik P., Matakustix, Marc Pircher, Alle Achtung, Anna-Sophie und Monika Ballwein präsentierte die ORF Allstars Band die schönsten Weihnachtsklassiker. Die Liedtexte werden eingeblendet, damit Sie zuhause mitsingen können. So wird das Wohnzimmer zur Bühne, die Familie zum Chor und die Weihnachtsfreude zum gemeinsamen Erlebnis! Bildquelle: ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling
