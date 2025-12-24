Licht ins Dunkel
Folge 9: Licht ins Dunkel
113 Min.Folge vom 24.12.2025
Eva Pölzl und Andreas Onea blicken zurück auf Initiativen und Projekte von Licht ins Dunkel. Mit festlicher Musik, Auftritten bekannter Stars und prominenten Gästen stimmt die Sendung auf Weihnachten ein. Am Telefon nehmen bekannte Österreicher:innen Spenden entgegen, unterstützt von Norbert Oberhauser.
Licht ins Dunkel
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2