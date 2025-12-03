Zum Inhalt springenBarrierefrei
In diesem tiefgründigen und berührenden Interview mit Marianne Hengl öffnet sich Jedermann-Star Philipp Hochmair auf eine Weise, die weit über die Bühne hinausgeht. Der Schauspieler spricht nicht nur über seinen künstlerischen Werdegang, sondern auch über die innersten Beweggründe seines Schaffens, seine Herkunft, seine Verwundbarkeit - und über das Leben selbst. Bildquelle: ORF/ROLLONAUSTRIA

