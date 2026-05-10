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LICHTblicke & WEGweiser

LICHTblicke & WEGweiser: Mit Laurenz Seiwald in Waidring

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 10.05.2026
LICHTblicke & WEGweiser: Mit Laurenz Seiwald in Waidring

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Folge 21: LICHTblicke & WEGweiser: Mit Laurenz Seiwald in Waidring

23 Min.Folge vom 10.05.2026

Als Celina geboren, wusste Laurenz früh, dass etwas in ihm nicht stimmte: Doch erst der Begriff „Transgender“ gab seinen Gefühlen einen Namen. In einem berührenden Gespräch erzählt er von Angst, Hoffnung und dem langen Weg zu sich selbst – getragen von Verständnis, Offenheit und der Kraft ehrlicher Gespräche. Bildquelle: ORF/RollOn Austria

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