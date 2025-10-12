Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LICHTblicke & WEGweiser

LICHTblicke & WEGweiser: Mit Bernhard Neuhold & Clemens M.

ORF IIIStaffel 1Folge 15vom 12.10.2025
LICHTblicke & WEGweiser: Mit Bernhard Neuhold & Clemens M.

LICHTblicke & WEGweiser: Mit Bernhard Neuhold & Clemens M.Jetzt kostenlos streamen

LICHTblicke & WEGweiser

Folge 15: LICHTblicke & WEGweiser: Mit Bernhard Neuhold & Clemens M.

24 Min.Folge vom 12.10.2025

Im Tivoli Stadion Innsbruck spricht Marianne Hengl mit Bernhard Neuhold, Geschäftsführer des Österreichischen Fußballbundes, und mit Clemens, einem jungen Mann mit außergewöhnlicher Energie. Clemens wurde ohne Beine geboren, doch für ihn ist das keine Einschränkung, sondern Teil seines Lebens, das er mit beeindruckender Selbstverständlichkeit meistert. Er spielt Fußball, Trompete und geht seinen Weg voller Begeisterung, Kraft und Humor. Bildquelle: ORF/RollOn Austria/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LICHTblicke & WEGweiser
ORF III
LICHTblicke & WEGweiser

LICHTblicke & WEGweiser

Alle 1 Staffeln und Folgen