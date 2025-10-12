LICHTblicke & WEGweiser: Mit Bernhard Neuhold & Clemens M.Jetzt kostenlos streamen
LICHTblicke & WEGweiser
Folge 15: LICHTblicke & WEGweiser: Mit Bernhard Neuhold & Clemens M.
24 Min.Folge vom 12.10.2025
Im Tivoli Stadion Innsbruck spricht Marianne Hengl mit Bernhard Neuhold, Geschäftsführer des Österreichischen Fußballbundes, und mit Clemens, einem jungen Mann mit außergewöhnlicher Energie. Clemens wurde ohne Beine geboren, doch für ihn ist das keine Einschränkung, sondern Teil seines Lebens, das er mit beeindruckender Selbstverständlichkeit meistert. Er spielt Fußball, Trompete und geht seinen Weg voller Begeisterung, Kraft und Humor. Bildquelle: ORF/RollOn Austria/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LICHTblicke & WEGweiser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0