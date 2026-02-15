Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 15.02.2026
Folge 1: Licht.Macht.Kunst

46 Min.Folge vom 15.02.2026

Mit der aktuellen Energiekrise wird allgemein ersichtlich, wie sehr Licht unmittelbar mit Wohlstand verbunden ist. Vom Weltall aus kann man auf der nächtlichen Erdhalbkugel den Wohlstand in den jeweils hell leuchtenden Regionen an der Lichtintensität ablesen. Ganz bewusst wird die Macht des Lichts seit jeher auch bei religiösen, politischen und künstlerischen Inszenierungen genutzt. Über die Lichtsetzung wird stets darüber entschieden, worauf die Aufmerksamkeit der Menschen gelenkt wird - und was im Dunkeln bleiben soll. Mit dem Einsatz von künstlichem Licht wurde nicht nur die Macht von Adel und Kirche inszeniert, auch im Theater wurde Licht schon früh als inszenatorisches Mittel eingesetzt. Mit dem Aufkommen der Fotografie und des Films rückte das Licht auch abseits der Theaterhäuser ins Zentrum des künstlerischen Schaffens. Regie: Martin Vogg Bildquelle: ORF/RAUM.FILM/Ferdinand Cibulka

