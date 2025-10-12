Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lichtspiele und Klangräume - 10 Jahre Klanglicht Festival

ORF2Staffel 1Folge 1vom 12.10.2025
30 Min.Folge vom 12.10.2025

"Klanglicht" ist Österreichs größtes Licht- und Klangfestival, das jährlich hunderttausende Besucher begeistert. Heimische und internationale Künstler verwandeln öffentliche Plätze, Gebäude und Straßen der Grazer Innenstadt in ein beeindruckendes Spiel aus Licht und Klang. 2015 begann das Festival der BÜHNEN GRAZ mit einer einzigen Installation an der Fassade des Opernhauses, heute erstreckt es sich über drei Tage und zieht zehntausende Besucher in die Stadt. Diese Dokumentation blickt hinter die Kulissen und zeigt die Entwicklung von der ersten Installation zur Großveranstaltung mit renommierten Künstlern aus aller Welt. Regie: Günter Schilhan Bildquelle: ORF/Klanglicht/Julian Tatzl

