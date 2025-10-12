Lichtspiele und Klangräume - 10 Jahre Klanglicht FestivalJetzt kostenlos streamen
Lichtspiele und Klangräume - 10 Jahre Klanglicht Festival
Folge 1: Lichtspiele und Klangräume - 10 Jahre Klanglicht Festival
"Klanglicht" ist Österreichs größtes Licht- und Klangfestival, das jährlich hunderttausende Besucher begeistert. Heimische und internationale Künstler verwandeln öffentliche Plätze, Gebäude und Straßen der Grazer Innenstadt in ein beeindruckendes Spiel aus Licht und Klang. 2015 begann das Festival der BÜHNEN GRAZ mit einer einzigen Installation an der Fassade des Opernhauses, heute erstreckt es sich über drei Tage und zieht zehntausende Besucher in die Stadt. Diese Dokumentation blickt hinter die Kulissen und zeigt die Entwicklung von der ersten Installation zur Großveranstaltung mit renommierten Künstlern aus aller Welt. Regie: Günter Schilhan Bildquelle: ORF/Klanglicht/Julian Tatzl
